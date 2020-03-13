大陸周四（12日）單日新增確診新冠肺炎病例8宗，是疫情爆發以來首次出現個位數；單日新增7宗死亡病例。

隨大陸疫情增長放緩，病毒防控重點將轉為境外輸入個案，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山建議有關部門加強邊境檢測的措施。繼北京要求境外人士入境均要居家隔離14天後，上海周四（12日）晚亦宣布，由周五起，凡入境前14天曾到訪南韓、日本、義大利、美國、伊朗、法國、西班牙、德國的旅客或中國公民，一律實施居家或集中隔離14天。

此外，河南鄭州市周三（11日）出現首宗境外輸入的確診病例，打破當地連續19天零新增病例的紀錄。該名郭姓患者由義大利回國，惟之後一直隱瞞境外行程，涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。官方訊息顯示，郭男10天內至少乘飛機4次、火車1次、地鐵4次；至今已有24名密切接觸者。

由國家衞生健康委和中國紅十字會組建的一行9人專家組，周四帶同31噸醫療物資從上海啟程前赴羅馬，經已抵達當地，將開展支援意大利疫情防控工作。

(中時 )