高雄市長韓國瑜請益開講第二站13日抵達美濃區公所與地方代表展開雙向溝通，不過全程90分不開放，美濃區長鍾炳光表示，地方領袖發言踴躍，包括美濃區農會鍾總幹事提出農作物保險等需求，瀰濃社區發展協會理事長鍾仁振建請增加庄頭巴士路線等，韓國瑜表示，相關建議案將請各局處會勘後編列預算完成。

韓國瑜率領市府團隊首長出席美濃區「市長請益開講暨里業務會報」，美濃區長鍾炳光也邀請各里里長、議員林義迪、朱信強及地方領袖等人共同參與，討論美濃區近期的建設、發展與區政目標，並與市府單位展開雙向溝通。

韓國瑜表示，上次到美濃是參加西門大橋拓寬工程動土典禮，西門大橋南側道路是連接中壇與瀰濃的主要村里道路，期能藉此工程提升當地道路機能；而美濃同時也是南台灣客家重鎮，擁有好山好水好人才，他並提出美濃未來的發展原則，包含保護美濃的好山好水及保存客家文化等，市府一定會全力支持與配合，作為大家的後盾。

區長鍾炳光首先向與會貴賓簡介美濃花海、裝置藝術、白玉蘿蔔、送聖蹟文化節等活動，及提出髒亂點清除、防疫作為、幸福小黃公車、庄頭巴士、食物銀行、獨居老人送餐、區內基礎及重大建設等成果，他也提出5項建議案，包含美濃客運站搬遷改建、設立公有市場、拓寬美濃湖環湖路、拓寬民族路南端及清興街替代道路開闢，議員及里長亦針對各項建議案回應及討論。

此外，美濃區農會鍾總幹事提出農業廢棄物處理、農民職災及農作物保險等與農民切身相關之需求、市政顧問林榮漢提出興建納骨塔及美濃湖排水改善之建議、美濃區調解委員會主席饒雲坤建議提高調解委員福利、南興社區理事長鍾森松提及期望市府能編列社區發展協會年度預算、瀰濃社區發展協會理事長鍾仁振建請增加庄頭巴士路線，以服務瀰濃鄉親、婦參及調解委員林慧雯提出發行庄頭巴士套票吸引遊客到訪美濃。

韓國瑜表示，對於各位提出的建議案，市府將請各局處實地會勘後，將編列預算積極完成。

(中時 )