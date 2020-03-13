中央流行疫情指揮中心記者會。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例確診案例，個案為中部50多歲美國籍男性，獨自在台工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人(均於2月26日離境)，研判遭已離境之友人感染。目前國內確診人數已達50例。

指揮中心宣布包機返台民眾中，第一批採檢的280人全為陰性，今指揮中心指揮官陳時中再宣布第二批採檢結果，抵達台灣的361名台人已全數採檢完畢，結果全為陰性，目前已經在檢疫所，接下來會隔離14天。

口罩實名制2.0部分，雖然仍有部分卡卡，但多數問題都已經解決。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前為止，共有72.2萬人完成購買登記，其中以利用健保ＡＰＰ登記購買較多，主要因為手機較為方便，至於有人重複登記，最後都會拉成一人一分，不會有人領兩分。

陳時中解釋，當初美國友人入境時，並非是從疫區入境，且當初可能也沒狀況，因此沒有篩檢。

陸專家指稱蓮蓬頭恐會傳染，周志浩回應，這部分需要研究後才知道，若真的會因為水染病，當然會做出應變措施。

香港痊癒的人肺部情況嚴重，王必勝表示，台灣肺纖維化的個案很低，但目前都有追蹤已痊癒的人。陳時中補充，目前除了案1有肺纖維化的症狀，其他照X光並沒有出現相關症狀。

陳時中，家庭合購可以減少工作量，但這些都是第二波，會按照供需的量，再進行調整。

陳時中說，我們有很多好，地理好、運氣好，人也好。大家都是很努力的在做事情，用炒作一詞未免嚴重。

湖北官網公告，新冠病毒會影響男性生殖能力，石崇良說，需要有很多實證依據才能證明其傷害，這些都需進一步研究，對於他國發表的論文，秉持客觀評估的態度。

針對美國疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中表示，事實上已到了臨界點，旅遊疫情建議一定會升級，而且將會採取分州的方式個別提升，反映實際的疫情狀況。

菲律賓首都馬尼拉實施封城，陳時中認為，實際的疫情確實很嚴重，會與相關單位保持聯繫，隨實因應實際需要。

陳時中說，除了邦交國，其他駐台代表也都參與討論邊境管理的事宜。

目前正在研擬新版自主健康管理，自動回報系統(除了主動去關懷)，沒有回報就會啟動巡人動作，陳時中呼籲，有症狀必須回報。出境時健康聲明、發燒篩檢，確保在台期間的身體狀況。

石崇良表示，針對沒搭到專機返國的孕婦，這次361人中其實有另外兩位孕婦，分別是34週以及18週，針對這次若是老弱婦孺優先，18歲以下兒童佔33%，6歲以下28位。

莊人祥說，菲律賓的狀況一直沒回復，問了又問。

周志浩說，案50有聚餐，需要公布就會公布。

新冠肺炎疫情延燒，外界認為政府應擴大篩檢，進行普篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，檢疫醫師和專家認為，若在沒有症狀的時候就採檢，偽陰性會變多，大家也可能忽略，造成防疫破口。新冠肺炎沒有症狀時就有傳染力，但指揮中心個認為，應該經專家認定再予以採檢。

吳秀美說，某些地區停送，但不會影響到購買。如果口罩壞掉，可打1919。陳時中說，鬆掉就稍為自己縫下，若有破損在打1922。

周志浩說，確診美國人應是美國人(不是雙重國籍)，他是上班族，費用是由台灣政府出。

陳時中說，每個國家風土民情、外交關係不同也會影響防疫措施，但也願意分享台灣各時間的舉措。

陳時中表示，疫情高峰無法判斷，目前無法看到終點，很難預測。有資格預測的兩個地方是大陸、世界衛生組織（WHO，前者是因為確診個案最多，但大陸說得大家都不相信，而WHO擁有各國最齊全的病例，但卻總是不講話。

(中時電子報)