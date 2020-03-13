宏碁公司今(13)日宣布，為維護公司信用及股東權益，預定自2020年3月13日至2020年5月5日止共54天（35個營業日），買回數量230,000,000股普通股。買回之價格區間為每股新台幣10.05元至13.5元間，若市價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。

本次預定買回宏碁公司股份佔已發行股份約7.48%，且買回股份所需金額約佔流動資產之2.31%，並不影響財務狀況及資本維持。本次購回庫藏股將全數註銷。

(中時電子報)