事業單位因受疫情或景氣因素影響致停工或減產，為避免資遣勞工，有暫時縮減工作時間及減少工資，也就是「減班休息」（無薪假）的必要時，勞動部表示，必須經過勞雇協商合意，並應通報事業單位所在地勞工行政主管機關，縱使雇主沒有通報，勞工也可以直接向地方勞工行政主管機關反映，將於查證後協處。

勞動部指出，雇主如確有必要實施「減班休息」，應參考本部訂定之「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書」，減班休息期間，原約定按月計酬之全時勞工，每月給付之工資仍不得低於基本工資；並確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內之各項協助措施，幫助勞雇雙方共渡難關。

勞動部進一步表示，事業單位如未通報，勞工也可以向當地勞工行政主管機關各直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）反映，經查證業經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範者，將直接列入勞雇雙方協商減少工時之通報名單通報勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。至雇主如未經勞工同意，片面決定減少工時者，自屬無效之勞動契約變更，勞工不必補服勞務，雇主仍應依原約定給付報酬；如有短少工資之情事，主管機關將要求雇主補還，以保障勞工權益。

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