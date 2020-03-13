因應全球經濟、需求動能趨勢，德化工大廠巴斯夫宣布未來五年計畫的資本支出為236億歐元；其中超過三分之一將在2020年至2024年間分配給重點成長領域，即位於亞洲的兩個大型項目包括中國廣東的一體化基地、印度蒙德拉 ( Mundra ) 的化工產業群，以及對電池材料業務的投資計畫，此舉意味著投資重點將進行區域轉移。

巴斯夫表示，未來五年將把41％的投資配置到亞太區，將34％的投資配置在歐洲。相較之下，在2019-2023年的五年規劃期內，亞太區的投資佔27％，歐洲則為43％。巴斯夫計畫2020年的資本支出將達34億歐元（2019年資本支出為33億歐元）。

此外，為強化營運能量，巴斯夫除啟動精簡計畫，也推動整併方案，擴大市場版圖及運作效益。

巴斯夫今年初完成對索爾維聚醯胺業務的收購，收購價格13億歐元；另與Lone Star基金達成協議，以31.7億歐元的價格分拆其化學建材事業部，交易預計於2020年第三季完成。巴斯夫全球顏料業務以11.5億歐元的收購價格，成為日本精細化學產品公司DIC的一部分，交易預計2020年第四季完成。

此外，Wintershall和DEA的合併於去年完成，在歐洲新成立一家領先的獨立勘探和生產公司。巴斯夫持有Wintershall Dea 72.7％股份，LetterOne持有27.3％，預計合併於2020年12月完成，推估2022年，此次合併每年將產生至少2億歐元綜效。

巴斯夫全球約有117,000多名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域。2019年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

(工商 )