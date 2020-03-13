明台產險推出的柚子險再升級，明台產險表示，在2019年文旦柚險只有臺南、花蓮地區可投保，今年擴大試辦地區至雲林、宜蘭等，因此有4縣市18個鄉鎮皆可，並調整為齊頭式起賠標準，即日起至4月30日開放投保。

依中央氣象局統計，平均每年有3到4個颱風侵襲臺灣，且多集中於8、9月，首當其衝的便是正值採收期的文旦柚，強風造成落果的損失不容小覷。明台產險說，為分散柚農經營風險，明台產險在行政院農業委員會指導下，2019年推出「保柚好險」，該保險是屬風速參數文旦柚險，在種植面積最高的花蓮及臺南先行試辦。

因應極端氣候與環境劇烈變遷，除現行農業天然災害救助外，柚農亦可選擇參加明台產險推出的「保柚好險」，降低天然災害可能造成的生產風險。試辦區域的柚農，皆可憑地籍謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書等相關資料向地區農會或明台產險投保。

明台產物保險商品本部副總經理李志昌表示，經過第一階段試辦後，農委會與明台產險參考各方面意見回饋積極改良商品，「保柚好險」今年升級再推出，不僅承保地區由花蓮、臺南擴大至雲林及宜蘭等共18個鄉鎮，更將各地區起賠標準調整為齊頭式，賠付比例也依各地區風險等級不同而略有差異。另考量今年中秋節較去年晚，將影響文旦柚採收時間，特別將保險期間調整至9月20日24時止。

明台產險說，為推廣「保柚好險」，減輕農民負擔，行政院農業委員會農糧署提供保費二分之一補助（每公頃上限3萬元），地方補助則依各地方政府實際公告為準。以宜蘭地區為例，假設柚農投保一公頃、預估收穫量為2萬公斤，最高保額約40萬元，保費約為5.8萬元，經農糧署補助保費之二分之一，柚農僅需負擔2.9萬元，自即日起至4月30日開放投保。

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