美股重挫衝擊台股今（13）日大跌，盤中最低達9,636點，所幸午盤後買盤力道轉強，一點過後指數彈回萬點關卡上震盪。凱基投顧下周看好五大題材類股，包含：矽晶圓股、光收發模組、PCB股、連接器股、精密網版股等，預期下周指數在9,500-10,300點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國際利多因素：

1.美國2月非農就業人數新增27.3萬人，優於預估的19.5萬人，平均每小時薪資月增0.3％、年增3％符合預期，失業率由3.6％降至3.5％。

2.美國上周初領失業救濟金人數減少0.4萬人至21.1萬人，低於經濟學家預估的21.6萬人。

另提醒要留意五項國內外利空因素：

1.產油國減產談判破裂，沙烏地阿拉伯宣布自4月起將增產並下調報價，周一原油期貨爆跌，西德州及布蘭特原油期貨分別大跌逾24％至每桶31.13美元、34.36美元，創1991年波彎戰爭以來單日最大跌幅。

2.道瓊本周單日曾重挫9.99％，累計自2月波段高點跌幅達到28％，已高於華爾街普遍將美股拉回20％視為熊市的門檻。

3.2月國內15家金控公布稅後獲利合計328.5億元，較前一月下滑18.2％。

4.證交所公布全體上市公司2月營收1.93兆元，較去年同月下滑3.6％；今年前兩月營收合計4.4兆元，較去年同期減少7.76％。

5.WHO世界衛生組織秘書長譚德塞 宣布「新冠肺炎疫情可以稱為大流行」，預期確診病例、死亡及受影響國家的數目，未來仍會持續增加。

(工商 )