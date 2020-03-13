雙王領軍 台股收復1萬點大關 13:522020/03/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今（13）日在雙王台積電（2330）及股王大立光（3008）領軍大漲下，指數從一早的最低9,636點，分二波拉抬，至午盤1點時，指數收復1萬點大關，最高來到10,050點以上，跌點縮小至350多點，大立光最低來到3,620元，午盤過後率先翻紅收復4,000元大關，台積電股價由最低點272.5元拉升至294元平盤。 (工商 ) #大立光 #台積電 #收復 #雙王 #領軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 權證星光大道－華南永昌證券 大立光 2月營收符合預期 04:102020/03/09 證券．權證 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 10:132020/03/12 財經 《盤中解析》美期指崩跌，台股跳水500點 10:512020/03/12 財經 《台北股市》台股重傷，楊金龍：股市非央行利率調整因素 11:422020/03/12 財經 《光電股》疫情大爆發，外資降大立光目標價至3800元 13:072020/03/12 財經 《盤後解析》爆量收跌4.33％，持盈保泰為宜 14:492020/03/12 財經 全球黑天鵝頻出 藍籌30ETF攻守俱佳 18:182020/03/12 財經 《熱門族群》外資大賣，大立光、玉晶光、穩懋、臻鼎-KY暴跌 17:392020/03/12 財經 外資跳樓大拍賣 台積大立光敗陣 04:092020/03/13 財經要聞 美道瓊期黑翻紅 台股跌勢急煞車收復萬點 13:362020/03/13 財經 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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