年初話題國片《台北物語2-獲利者》中參加演出的徐愛婷（詩詩）是一名專業藥師，並長年在第一線為民眾服務，新冠病毒疫情仍未止息，各種謠傳滿天飛；她積極關心民眾防疫措施，盼藉由提供正確資訊，讓防疫工作確實而有效。

酒精瘋狂噴 十分危險

安全消毒成為近來全民重視的問題，她建議了消毒環境（家中、社區電梯按鈕、扶手等）比酒精和漂白水更簡單安心的選擇：「次氯酸水」。

她表示，在動態新聞報導容易看見進行大推規模消毒時，常見消毒人員四處大量噴灑的畫面，以致民眾有樣學樣，拿酒精在生活環境中噴灑，這動作其實充滿危險、甚至引火。而漂白水雖然便宜好用，但對呼吸道有傷害性，對皮膚也不好，需用清水再沖洗。

她建議使用次氯酸水作為消毒環境（家中、社區電梯按鈕、扶手等），不需再用清水沖洗，也對弱酸性、不傷害皮膚，是比酒精和漂白水更簡單安心的選擇。

(中時 )