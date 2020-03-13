台中1名準備升上小一的男童小明，因他身高比同儕矮，晚上睡覺也常發出劇烈打鼾聲，有時差點喘不過氣來，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為了尿床發脾氣，連學習表現也比同齡孩子差，讓家人十分擔憂，赴醫檢查後才知道是「小兒阻塞型睡眠呼吸中止症」，幸好及時找出病因開刀治療救回一條小命。

小明的家長表示，由於小明身材較同齡略顯瘦小，加上齒列咬合不正，所以睡覺時除了打鼾聲外，常常翻來覆去、睡得也不安穩，導致白天在校學習狀況不佳，如注意力不集中，甚至有過動現象，「我兒子睡覺會打呼但好幾次睡到一半就沒了呼吸，讓我好擔心」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，對於3歲以上孩童，切除扁桃腺及腺樣體的話，並不會造成小兒阻塞型睡眠呼吸中止症的患者不適，若錯過七歲前的手術黃金時間，未來可能影響聽力、長相、智力發育。

另外根據醫院資料統計，小兒阻塞型睡眠呼吸中止症好發於4歲到9歲孩童，常見症狀包括打鼾、鼻塞、張口呼吸、夜尿、生長遲緩等，因為肥大的顎扁桃體及腺樣體占據呼吸道，所以睡眠過程中會出現停止呼吸，相當值得家長注意。

(中時電子報)