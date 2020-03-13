台中市男子何志峰與已歿角頭翁奇楠義子、綽號「飛劍」的男子王宇治等9人，在台中市經營租車公司，如有客人損壞車輛、逾期還車，便教唆小弟押人恐嚇拘禁、強索賠償費，還搞逼錢花招，若逾籌錢期限，每超過1分鐘就電擊1次。台中地院認為何男惡性重大但已與被害人和解，依妨害自由罪判主嫌何男3個月，王男則通緝中。

判決書指出，何男是租車公司實際負責人，王男則是股東，有一次陳姓客人租車逾期歸還，胡男等人遂於中市西屯區將陳男及其女友攔下，私自拘禁於租車行，逼陳男簽署6萬5000元本票，不從就持電擊棒恐嚇，限期籌錢賠償，否則「每超過1分鐘將電擊1下」，他們先讓陳男的女友去籌錢，把陳男拘禁3天，拿錢後才放人。

此外，另一對洪姓夫妻向租車行承租汽車，車禍後自行找修車廠修復，沒有告知何男等人，何男與王男等人將洪男押回租車公司，持電擊棒恐嚇威脅，逼簽15萬元本票，其妻趕往租車公司，也一併被拘禁，直到警方當天深夜訪查租車行，才救出這對夫妻。

台中地院審理，認為嫌犯觸犯恐嚇罪、傷害罪、私行拘禁等罪，以私行拘禁罪論處，但他們賠償被害人取得和解，何男判有期徒刑3月，王男則仍逃亡通緝中。

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(中時電子報)