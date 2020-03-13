檢場、李翊君之女王敏淳（香奈兒），17歲就跳級上大學，目前就讀美國伯克利音樂學院，堪稱學霸星二代。星二代用歌聲闖蕩演藝圈，今（13）日新歌〈和你一起〉數位上架，同時宣布加入嚴爵所成立的「鮪魚肚影音」，雙喜臨門。

嚴爵（左），3年前就對香奈兒的歌聲驚為天人，搶先合作之於，更簽約為她發片。（圖／鮪魚肚影音提供）

2017年就慧眼獨具找來香奈兒一同合唱〈Love Today〉，嚴爵表示：「那年的中秋節，一場朋友的聚餐，香奈兒在大家起鬨即興演唱張惠妹《聽海》，令我驚訝的是她直接就唱阿妹的原Key。」對當時才16歲的香奈兒歌聲驚為天人，也促成日後合作的機緣。嚴爵也大讚香奈兒聲音和個性一樣簡單自然，就像是生魚片美食「鮪魚肚」一樣，不用料理，就是一道天然美味。

提到歌唱，香奈兒說首支單曲從籌備到錄音，都是自己參與的，「歌唱路是我的選項，希望從自己的角度去詮釋，唱出想法與態度，玩音樂是我從小的最愛，現在很開心能一步步的實現。」更感謝已離世愛犬「兩萬」，當時全程陪伴錄音，參與了人生的第一次，現在只要演唱新歌時，都仍會感覺牠就在身邊。香奈兒敏淳首支單曲〈和你一起〉已在各大數位平台上架。

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(中時電子報)