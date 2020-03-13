據江蘇當局發布，3月12日0-24時，江蘇省無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例。新增出院病例2例。江蘇累計確診的631病例中，在院病例1例。重型病例1例（無錫市1例）。累計出院病例630例。
截至3月12日24時，江蘇省累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例631例。其中，南京市93例、無錫市55例、徐州市79例、常州市51例、蘇州市87例、南通市40例、連雲港市48例、淮安市66例、鹽城市27例、揚州市23例、鎮江市12例、泰州市37例、宿遷市13例。
累計確診病例中，在院病例1例。重型病例1例（無錫市1例）。
累計出院病例630例。其中，南京市93例、無錫市54例、徐州市79例、常州市51例、蘇州市87例、南通市40例、連雲港市48例、淮安市66例、鹽城市27例、揚州市23例、鎮江市12例、泰州市37例、宿遷市13例。其中，南京市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連雲港市、淮安市、鹽城市、揚州市、鎮江市、泰州市、宿遷市12市的確診病例全部出院。
目前，江蘇省追蹤到密切接觸者12652人，已解除醫學觀察12630人，尚有22人正在接受醫學觀察。
(中時 )
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