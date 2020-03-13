前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（13）日發表「當盧梭遇到巴布狄倫—談新社會契約」，認為數位時代的前瞻基礎建設應考慮新社會契約（new social contract），呼籲朝野應共組腦力論壇，針對數位時代不停蛻變而急待解決的社會問題共同討論。

陳冲表示，盧梭的「社會契約論」300年來一直是民主政治、乃至現代國家的運作基礎，2016年「創作歌手」巴布狄倫（Bob Dylan）竟獲得諾貝爾文學獎，但石器時代的思維在數位時代勢必有所調整，社會契約面對近20年急遽變遷的社會環境，有所不同也是理所當然。

陳冲指出，倫敦政經學院（LSE）校長夏菲克（Minouche Shafik）指出，新社會契約有必要提供全體最低收入（minimum income for all），與近年熱門話題全民基本所得（universal basic income）意思相同，但與我國立法院優先法案的最低工資法毫無關係。

而最近退出美國總統初選引發各方注意的楊安澤（Andrew Yang），最熱門政見就是全民基本所得。陳冲指出，許多人長久以來擔心全民基本所得財源的問題，但應可正面思考整併各種身分別補貼、去除各種審查成本、減少政府討好支出、強化（機器人稅）數位時代財源等。

陳冲表示，全民基本所得只是新社會契約可能的一項內涵，更重要的是近20年來全球化引發科技迅速進步，形成衍生新社會契約的最有利環境。最近新冠肺炎疫情席捲全球，供應鏈、價值鏈斷裂再重組的可能大增，世界經貿秩序、新社會契約都將面臨嶄新景象。

陳冲認為，在管控疫情之外，也要放眼未來，思考社會結構性的變化。新社會契約的內容，勢須反映當前社會亟待解決的問題，如貧富差距、知識落差、身分矛盾、世代對立、經社停滯等，即為較顯而易見的議題。

陳冲指出，貧富差距一直是人類社會史、經濟史上的難題，至今愈演愈烈。法國學者皮卡迪對此主張課富人稅，雖然附和者不少，但台灣依課稅資料無法發現潛藏富人，課富人稅只是在現有納稅人間進行重分配。

陳冲認為，或者應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得課徵。但若捨股票、外匯、房地所得等財產交易，而計較勤勞所得、補充保費、甚至沒有現金流的財產，「能謂公平？」

至於知識落差方面，陳冲認為數位時代的教育應提早或延後，如孩童早熟應考慮放寬入學學齡，將學前教育後期提前併入，技能提升（up-skilling）及傳授新技能（reskilling）更應成為終身教育、甚至人生義務教育的一環，亦有助貧富差距改善、社會競爭力提升。

身分矛盾方面，陳冲指出，台灣有著退休金、老農津貼、用油補貼、利息補貼等不少身分別補貼，其中自有公平或存廢爭議。而家庭主婦、照顧老幼的家屬等其他身分對社會亦有貢獻，也引發是否補貼問題，自然衍生是否應有全民基本所得，還可減少審查的行政成本。

至於家庭主婦應否由配偶或政府取得報酬、甚至是否計入GDP，陳冲指出是個老問題，經濟學大師Paul Samuelson曾戲稱，與女傭結婚後因配偶免支薪，國家GDP就減少了，巧妙點出問題所在。當今面對選票產生各種身分別的補貼問題，益發值得檢討省思。

陳冲指出，數位時代的前瞻基礎建設，絕不是進行傳統的綁樁撒錢而已，而要考慮新社會契約。他呼籲朝野應共組腦力論壇，對展望組構共識，至少對未來社會要有共同期待與想像，針對數位時代不停蛻變而急待解決的上述社會問題共同討論，形塑實踐新社會契約的內容。

(時報資訊)