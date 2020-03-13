男團A-TEAM成員英承晞推出新歌〈全集中呼吸〉，身為動漫迷的他，近來瘋狂迷上日系動漫「鬼滅之刃」，不僅搜集一系列相關商品，連走在路上看到夾娃娃機裡只要有「鬼滅之刃」的商品也會立即停下腳步，新歌也是以此主題創作詞曲，MV拍攝從初期想法討論到後期剪接都有參與，於3月6日數位發行。

先前在A-TEAM的歌曲rap的部份多半是由他填詞，英承晞表示一直希望有自己的作品，「前陣子剛好參觀了江戶風華五大浮世絵師展，一看到葛飾北齋的作品『神奈川沖浪裏』，經由動畫海浪的拍打，突然覺得很平靜、很療癒，非常有水之呼吸的感覺。也給我很大的靈感把歌完成，這個展真的非常適合鬼滅迷去打卡拍照，如果cospaly一下就更帥氣了。」

除了化身炭治郎，英承晞在MV中穿帥氣的Gianni Versace西裝，竟然是老爸的，他說：「動畫裡有ㄧ些傳承的故事，所以服裝我特別也選擇老爸保存了27年的衣服，對我來說也是ㄧ種詮釋傳承的理念。」承晞爸爸掩不住驕傲的說：「他穿起來的氣質真好！回憶和傳承在兒子身上好貼心。時代不同看法也不同，但肯定兒子穿更帥。」

〈全集中呼吸〉曲風是重拍節奏，加上低音sub、硬式的饒舌，歌曲裡面採樣「鬼滅之刃」水之呼吸的音效，英承晞透露，接下來希望可以趕快跟大家分享新創作，至於A-Team的部份是單飛不解散，有活動還是可以看到我們一起出現。

英承晞推出新歌〈全集中呼吸〉。（英承晞提供）

英承晞近來不斷累積自己的創作。（英承晞提供）

英承晞瘋狂迷上日系動漫「鬼滅之刃」，路上看到夾娃娃機也不放過。（英承晞提供）

(中時 )