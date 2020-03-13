台東縣知本地區正在進行污水下水道，面臨交通陣痛期，需依靠知本與溫泉兩地義警分隊弟兄，協助在地警力全日車輛行駛引導，考量夜色昏暗，對執勤義警人身安全，可能產生危害風險，台東市民代表蔡政家，特別邀集台東在地企業聯合藝術塗料公司，共同捐贈50組紅藍警示LED肩燈，期讓警察與義警弟兄，夜間值勤安全多一層保障。

蔡政家指出，這次捐贈的警示肩燈，除撥用部份贈與溫泉派出所警員外，其餘均將委由2位分隊長，平均分配給義警執勤同仁，同時備用數組做為損耗更換使用，並期望用路人能「見燈減速、安全駕駛」。

代表受贈的翁銘三與劉修宏2位分隊長，均表示在台東義警中隊資源有限的情況下，無法配發警示肩燈，給予每位分隊執勤的義警弟兄使用，使夜間執勤安全產生堪慮，因此特別感謝代表與善心企業的聯合捐贈，讓2分隊全體隊員均能分配到一組警示肩燈，使弟兄夜間值勤使用可增加辨識與能見度，增進義警弟兄執勤的安全保障。

(中時 )