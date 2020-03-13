台灣新冠肺炎疫情已在社區感染邊緣，全台公署著手規畫公務員分組異地辦公，台南市各局處單位都在苦思第2處上班地點，為避免紙上談兵，台南市祕書處將在下周防疫會議後，定出第一波局處單位進行演練分組上班。

你能想像公家機關必須關門，同部門的公務員要分組異地上班的情況嗎？台灣已著手模擬新冠肺炎疫情爆發社區大規模感染時，公家機關的每個單位公務員都需一分為二的上班模式。台南市各公家機關正在苦思同一組人分散不同地點的上班模式，其中居家辦公也是選擇之一。

台南市祕書處表示，台南市過去經過縣市合併經驗，原台南縣、市公務員對使用電子公文簽核的方式並不陌生，現在實施異地分組，會比未經縣市合併的城市衝擊還小。

台南市各警分局正規畫內勤警務人員第2處上班地點，讓警力在疫情爆發時，可以維持核心運作。有警官認為，這樣的規畫還在紙上談兵階段，未來落實標準作業流程，恐怕會浮現很多細節缺失。包括異地辦公並無支援經費，屆時若要添購桌椅，還需各單位自己苦惱籌錢。

台南市長黃偉哲表示，異地分組辦公需先作才知道困難在哪裡，美國NBA籃球聯盟都可以因為疫情立即停賽，台灣公署也要有一套疫情擴散後的運作機制。

負責統籌異地分組上班計畫的台南市祕書處表示，下周在防疫會議後，會定出演練日期，由已完成環境、資訊、設備設置的單位率先進行演練，目前尚未決定要演練幾天。

(中時 )