一家營造公司12日下午5點多，正在執行台中市水利局環境改善工程，進行疏通惠來溪工程，挖掘出一枚陳年繡蝕砲彈，立即撥打110報案警察局第六分局抵達現場，初步觀察該彈體長約30公分、直徑約10公分，外觀嚴重鏽蝕，由偵查隊鑑識小組以防爆毯批覆彈體，並拉封鎖線實施戒護管制及疏導交通，通知國軍十軍團軍方處理小組，研判為日據時代遺留非完整結構彈體，移除載往部隊處理，解除一場虛驚。

昨天下午5點多，正當營造公司人員在西屯區弘孝路與青海路口，進行惠來溪疏通工程時，在溪底挖掘出一枚繡蝕的砲彈，馬上報警處理，並移置於邊坡上。

警方立即抵達現場，經初步觀察該彈體長約30公分、直徑約10公分，外觀嚴重鏽蝕，現場由偵查隊鑑識小組以防爆毯批覆彈體、由刑責區及西屯所員警拉封鎖線實施戒護管制及疏導交通。

警方也馬上通知國軍十軍團前來處理，國軍處理小組於下午6點45分到場，初步研判係日據時代遺留之非完整結構彈體，隨後移除載往部隊處理，幸好是繡蝕砲彈，及時解除危機，未造成損害。

(中時 )