大政治大爆掛-無色覺醒》 與新冠患者肩並肩 鐵齒川普拒不篩檢 14:082020/03/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼加拿大總理夫人確診罹患新冠肺炎，導致夫婿加拿大總理居家隔離，如今全球肆虐的新冠肺炎疫情似乎稍向美國政壇高層。 巴西證實政府發言人確診新冠肺炎，值得關注的是，該名官員幾日前才與美國總統川普在同一場合上有近距離接觸。對此川普本人老神在在，白宮發出聲明表示，兩人沒太多互動，所以目前還不需檢測。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #川普 #加拿大總理 #確診 #新冠肺炎 #大政治大爆掛 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 川普連任路 疫外殺出強敵 04:102020/03/13 國際大事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 06:052020/03/13 國際 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 唐鳳神話破滅？網怒吼：別再造神了 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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