繼加拿大總理夫人確診罹患新冠肺炎，導致夫婿加拿大總理居家隔離，如今全球肆虐的新冠肺炎疫情似乎稍向美國政壇高層。

巴西證實政府發言人確診新冠肺炎，值得關注的是，該名官員幾日前才與美國總統川普在同一場合上有近距離接觸。對此川普本人老神在在，白宮發出聲明表示，兩人沒太多互動，所以目前還不需檢測。

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(中時電子報)