臺灣期貨交易所於109年3月12日公告調整小型臺指期貨契約（MTX）、臺股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）及臺指選擇權契約（TXO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自109年3月13日一般交易時段結束後起實施。

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