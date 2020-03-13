期交所保證金調整 13日交易時段結束後實施 14:112020/03/13 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣期貨交易所於109年3月12日公告調整小型臺指期貨契約（MTX）、臺股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）及臺指選擇權契約（TXO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自109年3月13日一般交易時段結束後起實施。 (工商 ) #期貨契約 #保證金 #風險 #交易時段 #結束 也許您會感興趣 推薦閱讀 京城華友聯 全年業績有撐 04:102020/03/09 證券．權證 疫情一結束高雄做什麼 韓國瑜：香港村 10:242020/03/11 生活 鍾南山：新冠患者再感染機率低 6月可望結束疫情 17:582020/03/12 國際 鍾南山：全球疫情可在6月結束 但有個重要的條件 18:402020/03/12 兩岸 台指期夜盤跌破萬點大關 期交所13日盤後調高保證金 23:432020/03/12 財經 上海原油期貨 保證金調整為11％ 04:092020/03/13 焦點新聞 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 鍾南山：陸肺炎疫情高峰已過 04:092020/03/13 財經要聞 指數震盪大 期交所調高主力商品保證金 04:102020/03/13 證券．權證 《期交所》小型臺指等期貨，調整契約保證金 11:082020/03/13 財經 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 原油戰爭開打 全球股市跟著陪葬？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。