民眾黨新秀蔡宜芳，被爆與大她近20歲的柯文哲心腹張益贍不倫戀。有網友認為，蔡宜芳可惜了！政治生命已經玩完了。

PTT網友貼文指出，以蔡宜芳的外型、學歷，還有老爸是民進黨里長的背景，如果眼光放長遠一點，雖然議員沒選上（11取4，她票數第5）。但因為她亮眼的外型，其實也有知名度，只要願意留在高雄蹲點，在基層多跑幾年，下一屆選舉前，再麻煩老爸，跟民進黨高雄市黨部溝通一下，分配一個市議員候選人來選應該不成問題，有政黨的加持，要當選的機率大增。但她怎會連議員都沒選上，就跑去選立委，未免把台灣選民想得太簡單。

該網友大嘆，蔡宜芳這次鬧出婚外情，把她唯一的優勢給搞丟了，只能說她的政治生命已經玩完了，因為「婚外情、香皂」會跟她一輩子。

底下留言則表示，「王世堅就活得好好的，說政治生命結束太早下定論。」、「男女不太一樣，不然你去問你媽或是你姐妹，你會得到不一樣的答案。」、「堅哥是在地實力已經很強了才被爆開房間，蔡宜芳這種剛出道甚麼都沒的還搞出這樁。」

(中時電子報)