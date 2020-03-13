網友造謠台積電1員工新冠肺炎確診，遭台積電駁斥，刑事局也將該名網友送辦。（圖／刑事局提供）

台南一名李姓男子（30歲）3月11日在臉書上發文，指新冠肺炎台灣確診案47是台積電台南廠某協力廠商員工，台積電出面澄清與確診案例無關。刑事局通知李男到案說明，他供稱自己是因為住在南科附近，看到該則訊息後，便轉貼到臉書提醒親友注意。

警方調查，李男在該臉書社團公開發布一則「經查證武漢肺炎第47號確診病例：為台積電公司分公司員工，出差荷蘭回台後上班又至相關公司洽公，被驗出發燒趕出廠、後來經快篩而確診…」等2張截圖，造成科學園區人心惶惶。

刑事局追查發現，李姓網友臉書貼文內容與中央流行疫情指揮中心公布內容明顯不符，傳喚李男到案，李男供稱，自己是因為住在南科附近，看到該則訊息後，便轉貼到臉書提醒親友注意，警方訊後將他移送地檢署偵辦。

根據了解，中央流行疫情指揮中心表示案47為荷蘭境外移入個案（南部30多歲男性），疫情指揮中心指出他於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，於3月10日確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高。

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(中時電子報)