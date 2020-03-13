一名譚姓男子因腦部受過傷做過開顱手術，不過出院傷勢未痊癒，卻與潘姓室友發生衝突，結果不慎倒地撞傷後腦勺。隔日關懷員上前送藥去給譚男住處時，發現他倒在地上怎麼叫也沒反應，急忙將他送醫急救，但仍宣告不治。最後新北地院審理後，因譚姓死因與潘姓出手打人有因果關係，因此將潘男依法判刑4年。

據《ETtoday》報導，去年3月底譚男與潘男在租屋處爆發口角，卻與對方大打出手，導致譚男重心不穩跌落地面撞及後腦勺，譚男雖立刻回房休息，不料隔日關懷員送藥時發現，男子已無任何反應，立馬打電話報案送醫治療，醫生仍宣告不治。

檢方找來相關證人來，依當日情況來做說明，證人目擊他們發生爭執的經過，說是譚男先出手打潘男，兩人才發生扭打情形，事後潘男也辯稱是對方先動手，他的回擊是屬於正當防衛。

法院審理判斷，因譚男的死因與潘男毆打有相當的因果關係，潘男也不是有意將譚男置於死地，最後新北地院將他判處4年刑期，全案可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)