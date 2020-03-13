第2批包機台人 採檢全陰性 14:182020/03/13 中時 實習林志怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月10日第2批武漢包機成行，採取華航、東航共載的方式載回封城後滯留大陸的台人，並以橫濱模式標準進行檢疫，但華航班機原定的202名乘客中，有18名登機前未取得紙本新冠肺炎採檢報告、11人未到，兩班包機在11日總共載回361名民眾。 昨日指揮中心宣布包機返台民眾中，第一批採檢的280人全為陰性，今指揮中心指揮官陳時中再宣布第二批採檢結果，抵達台灣的361名台人已全數採檢完畢，結果全為陰性，目前已經在檢疫所，接下來會隔離14天。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #採檢 #陰性 #包機 #台人 #華航 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆、陳明通口徑一致 湖北包機細節下午揭曉 11:572020/03/10 生活 陳時中證實包機已起飛 兩架抵台時間有一定間隔 14:202020/03/10 生活 隔離衣恐撐不過1個月 安泰醫院啟用獨立採檢室 17:052020/03/10 生活 院內感染再擴大 台灣新增2確診 04:092020/03/11 焦點新聞 東港安泰醫院 設獨立採檢室 04:102020/03/11 地方新聞 石牌某醫院傳疑似病例 莊人祥：採檢陰性已排除 16:352020/03/12 生活 提升篩檢量 各縣市增設採檢院所 04:092020/03/13 焦點新聞 外國人來台 擬擴大自費採檢 04:102020/03/13 生活新聞 國內新冠病毒採檢量能 日增200件 04:102020/03/13 社會新聞 好消息！第二批武漢包機361人 一採全數陰性 12:582020/03/13 生活 生活熱門新聞 直播》要不要普篩？陳時中：沒症狀採檢 偽陰性會變多 - 生活 美國好市多被掃空！人妻爆當地人恐慌：ATM領嘸錢 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 第三次世界大戰 全球12.8萬人染病...醫曝台灣最安全 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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