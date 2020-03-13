3月10日第2批武漢包機成行，採取華航、東航共載的方式載回封城後滯留大陸的台人，並以橫濱模式標準進行檢疫，但華航班機原定的202名乘客中，有18名登機前未取得紙本新冠肺炎採檢報告、11人未到，兩班包機在11日總共載回361名民眾。

昨日指揮中心宣布包機返台民眾中，第一批採檢的280人全為陰性，今指揮中心指揮官陳時中再宣布第二批採檢結果，抵達台灣的361名台人已全數採檢完畢，結果全為陰性，目前已經在檢疫所，接下來會隔離14天。

(中時 )