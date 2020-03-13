比特幣崩盤，價格在26小時內腰斬。(美聯社資料照)

虛擬貨幣避不了險！在新冠肺炎（Covid-19）初期，虛擬貨幣被視為避險資產，比特幣一度漲到每顆31萬台幣，不過當疫情逐漸擴大後，幣圈內掀起一波逃命潮，短短26小時比特幣的價格直接腰斬。

根據BitFenix的價格顯示，在3月11日晚間23點時比特幣的價格還在8000美元（約新台幣24萬）不過在3月13日凌晨2點時價格卻只剩4000美元（12萬），這也是比特幣從2019年1月底以來的第二低點，當時比特幣一度跌到剩3400美元。

1名資深幣圈人士指出，從目前現況來看，全球經濟有3隻黑天鵝，新冠肺炎疫情、OPEC油價競爭以及大陸的債務違約風暴，依上述未知的衝擊來看，照理來說，黃金應該會是最佳的避險資產，不過全球金價並沒有大漲。

如果連黃金都沒有漲，那虛擬貨幣怎麼會漲，暴跌才是正常的情況，雖然目前比特幣有稍微回穩，但只要3隻黑天鵝還在，那下跌的情況就不太可能停止。

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(中時電子報)