昔日從《大學生了沒》節目出道的女星陳艾琳，有過一段婚姻的她，去年再婚並生女，現在婚姻生活美滿。本周一（9日）她在IG限時動態回答問題，意外承認自己「約過砲」的往事，引發外界議論。時隔三日，陳艾琳昨晚向粉絲透露，收到三封令人「不太舒服」的私訊，有網友針對她約砲的過往，痛罵她「蕩婦婊子比妓女不如」。

陳艾琳日前遇到有網友向她抱怨：「我是個沒辦法接受交往對象有約砲歷史的人，最近發現他幾年前有前科，而且問了還是不全盤承認」，陳艾琳本來回答網友「我也約過，那妳會討厭我嗎」，結果引發熱烈討論，她當時表示，在沒有欺騙、出軌另一半的前提下，成年人有性需求，她認為是很正常的事情。陳艾琳並認為，約砲不偷不搶，在多變的感情世界裡，可說是相對單純的事，「畢竟為了發生性行為、想發生性行為、偷拐搶騙的事情層出不窮」。

結果這番言論，引來了兩封表明想約砲的騷擾訊息；除此之外，陳艾琳還收到一封謾罵她私訊。對方除了狂譙陳艾琳是蕩婦、婊子、比妓女還不如，還罵她無恥、敗壞社會風氣。陳艾琳表示，對方「（罵）很長，結尾要我回頭是岸，看到不小心笑出來了。陳艾琳說，其實她也很久沒約了，「近些年的感情就是這兩段婚姻，是否也算『回頭是岸』？」

陳艾琳表示，因為自己的立場明確，所以不會因此懷疑或動搖自己的想法，心情也沒有受到太大影響。她也表示，其實看到多數私訊，都是鼓勵她的字句，讓她覺得很欣慰，「總覺得我們一直在往更好的，更多元尊重的路上邁進。」

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(中時電子報)