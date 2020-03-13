新冠肺炎影響男性生殖力？ 指揮中心：需客觀評估 14:252020/03/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖北省官網日前發文指，新冠肺炎恐影響男性生殖能力，但文章上傳不久就被刪除。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，新興傳染病需要很多實證依據，才能評估造成的傷害，對於生殖器官受損的說法，將保持客觀評估的態度。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #評估 #新冠肺炎 #影響 #客觀 #男性 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 才知道什麼是幸福 04:102020/03/09 焦點新聞 篩檢結果不必等4小時 中研院15分鐘揪新冠肺炎病毒 04:102020/03/09 生活新聞 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 生活熱門新聞 直播》要不要普篩？陳時中：沒症狀採檢 偽陰性會變多 - 生活 美國好市多被掃空！人妻爆當地人恐慌：ATM領嘸錢 - 生活 這2藍委又搞事 宅神：我都想替江啟臣哭了 - 生活 再添1確診案例 國內確診數達50例 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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