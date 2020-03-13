湖北省官網日前發文指，新冠肺炎恐影響男性生殖能力，但文章上傳不久就被刪除。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，新興傳染病需要很多實證依據，才能評估造成的傷害，對於生殖器官受損的說法，將保持客觀評估的態度。

(中時 )