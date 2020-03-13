新冠肺炎疫情衝擊大陸房企銷售，據《證券日報》引用中原地產研究中心數據顯示，今年前兩個月，已公布銷售業績的30家上市房企簽約銷售額合計為5千525億元（人民幣，下同），年減19％；其中，30家房企中，僅有4家銷售額較去年同期成長，從8％到66％不等，其餘26家全部較去年下滑，占比接近9成。

另外，根據克而瑞監測數據顯示，2月單月，前百房企實現全口徑銷售金額3千243.3億元，按月下滑43.8％，年減37.9％，創下了近幾年來單月銷售的最低紀錄；從前兩月的累計銷售金額來看，百強房企整體的業績規模年減23.8％。其中，有超8成的百強房企2月單月和累計業績按年雙降，近6成房企單月業績按年降幅逾5成；此外，前兩月銷售過百億元的房企僅有20餘家，較去年同期的30餘家大幅減少。

中原地產首席分析師張大偉指出，由於網簽數據的滯後性，2月實際銷售額可能更低，在3月銷售業績中將有所體現，部分企業甚至已經開始1元訂房、10元訂房，可見其求生欲已經很強了；他還表示，3月復工以來，線下售樓處開放，預計將有一批CP值較高的項目成交，隨著各大城市復工加快，屆時樓市成交將逐漸恢復。

不過，依然有一些企業率先拿到了好成績，方法是搭建線上售樓處，打折促銷，全員銷售。以恆大來看，其在2月實現全口徑銷售額465億元，一舉超過碧桂園、萬科成為業內第一，且成為前十房企中唯一的銷售額年增正成長的房企，這與其在後半月的高調造勢促銷不無關係。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，恆大等個別企業表現相對好，得益於在線交易模式，尤其，折扣力度大的項目；從實際情況看，多數房企的在線交易轉化率一般，成交的多是春節前即看過房子的。

據克而瑞統計，目前200強房企中已有143家房企積極重啟或開放了線上售樓處，其中，100強以內房企發起線上售樓處的達92家，100到200強之間房企有51家。

某房企營銷人士表示，一般來說，線上看房帶來的轉化率在10％左右，五六單中成交一單的情況並不多，此次疫情給房企銷售帶來的影響是艱難且伴有陣痛的，預計3月銷售仍難以全面復甦，或許二季度才能帶來好轉。

(旺報 )