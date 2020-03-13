在防疫大帽之下、民粹壓力之上，600億的紓困特別預算，立法院一毛未刪，全數過關。儘管凡事莫如防疫急，但，政院迄今仍未針對預算做出具體現況分析、衝擊評估及預期效益，隨疫情猛爆式的蔓延全球，掀起經濟風暴，政院若無法滾動式檢討、調整銀彈射程範圍，這筆救命錢恐將打水漂居多。

立竿見影、固本強身，這是蘇貞昌對特別預算喊出的2大原則。只是，要達到這2項目標的前提，得端視政策的設定有無充分對症下藥。也就是說，病在哪裡？有多嚴重？哪些是表面沒事，但未來或許會發病的部位？唯有盡可能釐清現況，撥出的預算才能真正解決問題。

然而，行政院提出的紓困條例在上月底通過時，當時新冠肺炎主要蔓延的地區，主要仍侷限在大陸與日本；未料半個多月後，疫情出現戲劇性惡化，南韓、伊朗、義大利、澳洲、美國等，接連淪為重災區。

疫情所及，經濟應聲倒地，這兩天美股崩跌1700點、暴殺7％；石油輸出國家組織減產協議破局，閃電般的世界巨變，縱使今天我國財長在開盤前親上火線喊話，終究檔不住台股跌破萬點。

在疫情與經濟雙雙進入深不見底且失控的新局面下，此刻的行政院，卻拿著一本全球亮紅燈之前的計畫，說要紓困、振興台灣，這如果不是後知後覺、太過輕敵，就是有一種「以為透過花錢就能證明自己有在做事」的嫌疑，犯了虛與委蛇的形式主義毛病。

面對明確已知的傷害，政府當然可以先調撥預算降下及時雨。但是，整部紓困計畫，大抵上仍須因應疫情變化，與全球局勢做連動，審時度勢，機動調整，而非鐵板一塊，一昧地固守「防疫領先日、韓」的保護傘。屆時，一旦全球降下金融冰風暴，貿易為國家命脈的台灣，終究難逃傘破受挫的命運。

反之，只要政府確實掌握情勢演變，確保對症下藥，那麼，年度預算及600億特別預算之外若仍不足因應，對立法院來說，錢真的不會是問題，就算再來一次600億，也未嘗不可。

(中時 )