衛福部長陳時中今（13）日表示，第2批武漢包機返台361人檢驗結果「均為陰性」，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

至於曾來台之澳洲音樂家確診個案的接觸者，總共418人（146人需居家隔離），共採檢51人，其中48人為陰性、3人檢驗中。案34群聚接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性、397人陰性。另針對近期新增之3名境外移入個案，持續追蹤接觸者健康及採檢情形，截至目前無檢驗陽性者。

中央流行疫情指揮中心統計，目前國內50例確診，分別為27例本土病例及23例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心特別指出，歐洲、美國疫情急速上升，各國紛紛採取邊境及人員移動管控措施。全球累計132,977例確診，分布於114個國家/地區；病例數以中國大陸80,813例、義大利15,113例、伊朗10,075例、韓國7,869例及西班牙2,965例為多；病例中4,963例死亡，以中國大陸3,176例、義大利1,016例、伊朗429例、西班牙84例及韓國66例為多。

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