女星劉樂妍近年演藝重心移往大陸，日前痛批立委擬提案修健保法是「賤招爛招」，不過如今傳出返台就診，還疑似住進加護病房，遭網友砲轟是吃裡扒外，對此前民眾黨發言人陳思宇則PO文：「歡迎回來孩子，其實只要說一聲對不起」，嘲諷意味極濃。

陳思宇表示劉樂妍被爆胃痛返台治療，還住進加護病房，對照曾聲稱「身體很健康，用健保都是故意的，不屑有沒有健保」的言論，讓人感到傻眼，更指出她曾表示若罹患新冠肺炎，可以直接在大陸治療，如今胃痛卻不相信大陸醫療，直接返台享用健保資源，行徑與黃安曾因心肌梗塞返台住院，花費近80萬元健保費用相同，都是口口聲聲稱大陸好，但返台就是享用健保資源。

陳思宇指出健保是社會保險，意謂沒生病時出點健保費，生病時才能確保有錢可以看病，針對不為台灣健保盡一份心的人，不應該輕易讓他們拿到健保資源，因此制定「黃安條款」維護健保制度公平性，絕對是官員重要課題，接著不忘狂酸劉樂妍：「歡迎回來孩子，其實只要說一聲對不起」。

(中時電子報)