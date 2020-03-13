針對美國疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中表示，事實上已到了臨界點，旅遊疫情建議一定會升級，而且將會採取分州的方式個別提升，反映實際的疫情狀況。

至於菲律賓首都馬尼拉實施封城，陳時中認為，實際的疫情確實很嚴重，會與相關單位保持聯繫，隨實因應實際需要。

上午陳時中也在外交部安排下與各國駐台代表見面，也提到一套自主健康管理的機制，加強通報管理，嚴格要求確實通報，也會有罰責，這套系統很快就會建立。

(中時 )