美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，民主黨與川普政府已接近就緩解新冠狀病毒疫情危機的法案達成協議。受此激勵，周四夜間美股期貨市場上演V型反攻。

美股在周四創下1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅後，夜間期貨市場走勢劇烈震盪，目前逆轉了稍早前的大跌，道瓊指數期貨反彈大漲617點，估周五現貨市場將以上漲504.38點開出。

稍早前美股指數期貨大跌，預告現貨市場恐將迎來「黑色星期五」，E-MINI道瓊指數期貨最低跌至20388點，但稍早前反彈站上21843點。E-MINI標普500期貨亦扭轉先前跌2.55%的低迷走勢，目前漲2.29%。那斯達克100期貨由跌轉升，目前漲2.41%。

佩洛西表示，這些應對新冠病毒疫情的措施將進行後續的立法工作，其中包括提供免費新冠狀病毒檢測、有薪緊急假、14天病假與3個月有薪家庭與醫療假、強化失業保險，並提高聯邦醫療輔助保險基金。眾議院預計在周五進行表決。

(時報資訊)