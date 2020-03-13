NBA爵士明星射手米契爾新冠肺炎檢測呈現陽性，這不僅讓大聯盟開始重視疫情，大都會隊更是最緊張的球團，因為米契爾的爸爸老米契爾（Donovan Mitchell Sr.）正是大都會職員，他還在本月初到麥迪遜廣場花園球場看兒子比賽，且隔兩天就回到球隊春訓基地，他目前正在接受檢測。

大都會發出聲明表示，「過去幾周我們一直與專業醫療人員、公共衛生部門保持聯繫，當爵士隊新聞出來，我們也立刻聯絡老米契爾，希望他今天不用進基地。我們也將這件事通知醫療團隊，當然為了預防，將對老米契爾進行檢測。」

老米契爾擔任大都會隊球員關係與社區服務總監，爵士隊在3月5日在麥迪遜廣場花園球場的比賽，老米契爾有到現場為兒子加油，隔天他返回佛羅里達，7日之後都一直待在春訓基地。

目前尚無法確定米契爾是何時受到感染，不過大聯盟目前全面暫停春訓，大都會球員則留在春訓基地繼續訓練，直到新冠肺炎有進一步消息。

(中時 )