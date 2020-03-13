「口罩實名制2.0」網購昨日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前為止，共有72.2萬人完成購買登記，其中以利用健保ＡＰＰ登記購買較多，主要因為手機較為方便，至於有人重複登記，最後都會拉成一人一分，不會有人領兩分。

至於「口罩實名制2.0」是否會改為以「戶」做為購買單位，以節省物流費，陳時中指出，接下來第二波會再依供需進行評估檢討。

(中時 )