街口電子支付全面抵擋新冠肺炎(COVID-19)疫情，提倡「外帶點餐」服務，宣布3月16日起，用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，筆筆可享10% 現金回饋，避免群聚用餐、省去使用現金、縮短在店內停留的時間，並減少對於陌生接觸的顧慮，全面降低傳染風險，提供外食用戶更安心的選擇。

街口觀察到，民眾為了防疫減少進出人流複雜的場域，因此餐飲業首當其衝受到影響，尤其是以實體店鋪經營為主的餐飲業，來客數明顯下降。民眾不僅減少聚餐，也漸漸不願意在店內等候餐點，而外送服務又多了一層對於外送員送餐過程的不確定性，先行點餐結帳再快速到店取餐，成為外食族最低風險的選項；順應民眾因疫情的關係，對於外帶的需求上升，街口電子支付快速擴增餐飲店家，讓用戶透過街口APP的「外帶點餐」功能，向店家訂餐自取。

3月16日起，用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，筆筆可享10% 現金回饋，且回饋無上限，期間至活動頁面參與翻牌互動小遊戲，還有機會再獲得20家指定店家優惠，如：咖啡弄提供免費兌換原味鬆餅乙份、TWO SHOTS提供免費兌換咖啡乙杯、69漢堡點漢堡即贈免費咖啡乙杯等。期待此舉能降低疫情對於店家生意的衝擊，並同時對用戶帶來多一層防疫保障，讓民眾在防疫大作戰之餘，同時保持便利的生活！

(中時電子報)