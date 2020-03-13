高雄市將舉辦電競嘉年華會，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大型的活動基本上這段期間先不要舉辦，中型與小型的活動先看有無必要性？如果必須要舉辦，就看整體計劃內容如何？例如舉辦期間人與人能否保持距離，有無確切可行的管制計劃？避免造成感染。

陳時中強調，會要求主辦單位提出相關計劃，是針對後續的疫調需要，如果主辦單位沒有確實執行，就會有一些處分，以落實疫情管理。

(中時 )