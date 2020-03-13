防疫如作戰，勿亂傳訊息惹禍上身！刑事局中部打擊犯罪中心12日在台中市龍井區查獲31歲丁姓男子匿名在通訊軟體張貼「長庚醫院確診35個」、「政府不敢公布」及「只公布5個」等有關新冠肺炎疫情不實訊息，丁男辯稱在網路看到訊息，才在群組轉傳，警詢後將丁男依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送台中地檢署偵辦。

中部打擊犯罪中心偵破在LINE群組流傳「長庚醫院確診35個」及「政府不敢公布」等疫情假訊息案，該假訊息在LINE中部群組流傳，造成民眾恐慌，更影響中央流行疫情指揮中心疫情控制。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第一隊指出，3月初民眾向1922防疫專線報稱，有他人透過LINE通訊軟體在某中部群組張貼「長庚醫院確診35個」、「政府不敢公布」及「只公布5個」等有關新冠肺炎疫情的不實消息，並經疾管署認定涉嫌違法，足以使一般民眾誤信訊息心生恐懼，或不信任中央流行疫情指揮中心發布的訊息，警方獲報後立即展開偵辦。

經警方調閱相關資料分析後，查出貼文者真實身分，涉嫌人丁男2月29日在該中部群組匿名張貼相關疫情不實的訊息，提供不特定人觀看，很多網友誤信造成疑慮。

中部打擊犯罪中心12日通知丁姓男子到案說明案情，丁男辯稱他是在網路看到訊息，才轉傳於群組，警詢後將丁男依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦。

警方呼籲民眾在當今新冠肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，警方依法速查嚴辦，提醒民眾不要以為匿名發布就心存僥倖，警方全力嚴辦，共同防禦新冠肺炎可能帶來的危害，並杜絕假訊息流傳。

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(中時 )