台中轉運中心公車道去年底才啟用，卻引來抱怨不斷。台中市議員陳世凱、黃守達13日邀集相關單位會勘，痛批轉運中心周邊人行動線不良且標示不清，旅客通行得跨越大半個火車站、相當不便。交通局回應，近日已在新民街及武德街口設置行人穿越線供旅客通行，也將與台鐵研議設置空橋的可行性。

站在台中火車站前，黃守達不滿表示，有民眾抱怨，搭乘台鐵下車後，想要到鄰近的轉運中心轉乘，依照指示卻必須穿越大半個火車站後再過馬路，對許多拖著行李的人或年長者來說相當不便；經他實際測試，還發現標示有的寫著「台中轉運站」、有的卻是寫「台中轉運中心」，讓人看了霧煞煞。

黃守達說，經詢問，才知道「轉運站」是指鄰近的國道轉運站、「轉運中心」才是公車轉運站；轉運中心與火車站共構後有許多問題須改善，交通局應全盤檢討改善。

陳世凱指出，也有不少民眾陳情，要到火車站接送親友，開車時依循標示走、卻誤闖入轉運中心的公車專用道；轉運中心周邊人、車通行路線應該重新規畫，避免駕駛不慎誤闖、甚至被罰，也確保民眾安全。

交通局指出，「台中轉運中心」是供民眾轉乘公車、設於台中車站一樓，鄰近則有「國光客運台中轉運站」，近日內將與台鐵協商名稱使用、方便辨識；目前已於建國路進入轉運中心周邊車道設置標誌提醒，也將增設行人動線標示。

(中時 )