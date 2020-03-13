東勢林場每到賞螢季，山林螢光點點，彷如銀河般，相當壯觀。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

東勢林場螢火蟲以陸生的「黑翅螢」為主力。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

「螢火蟲不怕肺炎，但是人怕啊！」賞螢勝地東勢林場預定4月大爆發，最高紀錄曾創一夜狂吸6000人入園盛況。副場長張銘鐘表示，今年配合防疫，首度取消開鑼儀式，並動員200名解說老師及志工，將賞螢導覽團縮小控制在50人，雖然是戶外活動，仍籲遊客配戴口罩。

春暖花開正是螢火蟲羽化季節，東勢林場預測今年「黑翅螢」爆發期可能提早，近日已有50隻「先頭螢」現蹤。張銘鐘指出，今年春天天候穩定，春雨及回暖有利水生黃緣螢、陸生黑翅螢羽化，預估3月21日可達千隻，3月28日可破萬，大發生期落在清明連假前後

春暖花開正是螢火蟲羽化季節，東勢林場預測今年「黑翅螢」爆發期可能提早。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

東勢林場每到賞螢季，山林螢光點點，彷如銀河般，相當壯觀。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

東勢林場螢火蟲季的主角為「黑翅螢」，每到爆發期，數量可達20、30萬隻，入夜山林螢光點點，彷如銀河般閃爍，相當壯觀。來自各地的追螢遊客，集中在傍晚湧入園區，車潮造成東勢街道大打結。今年配合防疫，園方首度取消開鑼儀式及團體表演，僅提供導覽服務。

張銘鐘說，往年賞螢季每日晚間7時、8時各安排一梯次導覽，由解說員帶領遊客前往棲地賞螢，人潮爆多時，一梯次就達600人。今年配合防疫，將動員200餘名解說老師及志工，分組分批導覽，並機動增加梯次，希望分散人群，將每團控制在50人，且要求遊客配戴口罩。

東勢林場螢火蟲以陸生的「黑翅螢」為主力。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

賞螢勝地東勢林場預定4月大爆發，最高紀錄曾創一夜狂吸6000人入園盛況。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

張銘鐘預估，受到疫情影響，今年一日快閃遊客可能變多，另往年賞螢季一房難求，目前假日沒有滿房，平日訂房僅4至5成，將首度在旺季4月5日至5月3日祭出平日住宿8折優惠。

(中時 )