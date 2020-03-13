孫淑媚主持八大第一台歌唱綜藝《樂來越好聽》，日前邀來金鐘視帝陳慕義同台飆戲，演出「阿爸的恩情」音樂劇；戲裡陳慕義飾演孫淑媚的養父，為了不讓孝順的養女被來日無多的自己拖累，故意冷漠以對，自然的演技令人感動，惹得工作人員個個紅了眼眶。節目中孫淑媚還挑戰改編洗腦神曲〈學貓叫〉，用哭腔唱出悲傷版，沒想到一時腦筋空白，還差點被口水嗆到，逗樂全場。

唐振剛街邊拔鼻毛初體驗，卻痛的哀哀大叫。（圖／八大提供）

此外，八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛探訪巴基斯坦，為了體驗當地民情，跟著當地人一起在街頭露胳肢窩、拔鼻毛。由於宗教文化的關係，巴基斯坦人會在路邊開設「理毛店」，當理毛師傅拿起夾子靠近唐振剛鼻孔，以快狼準手勁拔下一搓鼻毛，痛的他大叫、眼眶泛淚，趕緊跟師傅求饒：「下手輕一點。」

接著唐振剛體驗印度式摔角，過程中宛如「空中飛人」，被抬起來轉來轉去，好不容易學了一些技巧，實際操作時竟像是要「騎馬」，相當搞笑。結束後唐振剛也笑稱：「這是最赤裸的一次旅程。」《世界第一等》、《樂來越好聽》節目，周六晚間分別在八大綜合台和八大第一台播出。

唐振剛（中）在當地和巴基斯坦人一同體驗印度式摔角。（圖／八大提供）

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(中時電子報)