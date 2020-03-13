新冠肺炎疫情延燒，外界認為政府應擴大篩檢，進行普篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，檢疫醫師和專家認為，若在沒有症狀的時候就採檢，偽陰性會變多，大家也可能忽略，造成防疫破口。新冠肺炎沒有症狀時就有傳染力，但指揮中心個認為，應該經專家認定再予以採檢。

(中時 )