彰化縣警察局支援和美分局，查獲職業賭場，現場計有負責人及賭客共計33人，查扣賭金及抽頭金計40餘萬和手槍、西德P226制式手槍1把，還已經上膛、還有彈匣2個和子彈26顆。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局支援和美分局，查獲職業賭場，現場計有負責人及賭客共計33人，查扣賭金及抽頭金計40餘萬和手槍、西德P226制式手槍1把，還已經上膛、還有彈匣2個和子彈26顆。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局支援和美分局，查獲職業賭場，現場計有負責人及賭客共計33人，查扣賭金及抽頭金計40餘萬和手槍、西德P226制式手槍1把，還已經上膛、還有彈匣2個和子彈26顆。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎算什麼？有槍、有子彈更有錢，密閉空間照賭不誤被逮了！彰化縣警察局支援和美分局，持搜索票在彰化縣和美鎮美港公路一處民宅執行搜索，攻堅破獲「麻將筒子」職業賭場，其中許姓賭客還是天道盟背景保外就醫，帶著上膛手槍就去賭博了，警方一網成擒33名賭客和查獲賭金40萬元。

一幫賭客以為防疫，執法會鬆懈，祕密賭博聚會，彰化縣警察局和和美警方局接獲線報，破門當場查獲蔡姓男子涉嫌經營「麻將筒子」職業賭場，查獲33名賭客，查扣賭金、抽頭金計40餘萬元。

警方入內，一片混亂，許姓的賭客，趁亂將隨身攜帶之背包從3樓窗戶往室外丟棄，企圖滅證，剛好被監控員警發現，赫然發現背包裡，放著西德P226制式手槍1把，還已經上膛、還有彈匣2個和子彈26顆等槍彈與現金40萬元。

「真是不怕死啊！」這麼多人密集在密閉空間裡，大賭特賭，彼此吆喝，口沫橫飛

，麻將更是摸來摸去，還帶著槍械，天不怕、地不怕，警方也搖頭。這次查緝行動針對人犯全程提供口罩要求嫌犯配戴及乾洗手酒精消毒，落實防疫要求。

而槓上槓上開花的是，許姓賭客藏槍丟背包，原來是有天道盟幫派背景，目前因案保外就醫，彰化縣警察局針對許嫌保外就醫竟仍參與職業賭場且擁槍自重，正深入追查中，全案先依違反槍砲及刑法賭博罪報請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

(中時 )