澎湖白沙鄉一家4口12日自上海返回澎湖奔喪，澎湖縣長賴峰偉13日召開防疫會議討論後續居家檢疫管理規定，決定同意4人在家治喪，但在14天的檢疫期，不得離開住家，禁止接觸他人，另要求村幹事、派出所員警密切查訪，若擅離住所，將依法開罰。

澎湖縣政府表示，白沙鄉一名在浙江省溫州市工作的男子，12日帶著陸籍配偶、2位小孩自上海搭乘東方航空直飛台北松山機場，再轉搭立榮航空返回澎湖奔喪，但抵達澎湖機場前，該名男子父親已過世，並送回家中停靈。隨後，縣府車船處派遺「防疫專車」載送4名居家檢疫者返家治喪。

賴峰偉表示，縣府從情理法考量該名男子狀況，為長者治喪是善盡孝道的表現，但防疫期間，自疫區回來仍不能輕忽，必須採高規格防疫，他要求民政體系務必加強訪視，告知嚴守檢疫規定，警察局也在住家附近設置巡邏箱，一旦擅自離開住所，依法開罰。

新冠肺炎,新冠肺炎NCP,台灣,澎湖

(中時 )