自川普總統2016年大選獲勝以來，週四的大規模拋售把所有剩餘的股市收益也消滅了。美股週四下午下跌超過8％。羅素3000指數是衡量的美國股票市場總市值，從2月19日的最高峰下降了11.5兆美元，至美東時間週四上午已降至23.8兆美元。

當川普在2016年大選中獲勝時，當前的市值大致等於當前股票市場的規模。2月下旬開始大規模拋售股票時，川普政府一再低估了這種病毒及其風險，川普的最高經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）甚至表示疫情已於2月25日控制。

川普在2016年獲勝後，股市最初飆升。投資者押注這位非傳統的總統將削減法規，提振美國製造業，並推動具有經濟利益的外交政策。美國政府2017年的減稅措施進一步削減了公司稅並為大規模的股票回購計劃敞開了大門，進一步推動了牛市的上漲。儘管股市在2018日曆年以紅色虧損結束，但儘管全球貿易緊張局勢和經濟衰退警告，股市仍上漲至2019年，年均增長29％。

新冠肺炎的迅速升級，再加上俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的新的石油市場衝突，在短短20個交易日內迅速抵消了多年來的收益。週一，石油經歷了自1991年以來最糟糕的一天，當時全球大宗商品戰使價格下跌了32％。下跌拖累了庫存，足以使市場經歷自2008年以來最糟糕的單日暴跌。

即使在美東時間周四下午美聯準會注入數兆美元的流動性解除了風險資產之後，股市收盤仍下跌近10％。美股從未見過如此急劇下降進入熊市的領域。由於政府的回應未能給投資者帶來更多希望，因此動盪加劇和轉向避險的趨勢持續強勁。

(中時電子報)