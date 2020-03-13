櫃買中心今（13）日表示，截至3月12日止，159家上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利，約占已公告家數209家之7成6，每股配發現金股利2元以上為77家，其中配發10元以上有11家，5元以上未達10元者亦有17家；現金殖利率超過2%的公司計有141家，其中5％以上達71家，顯示上櫃公司基本面表現穩健，值得投資人留意。

櫃買中心表示，上櫃公司109年前2月累計營收3,117億元，較去年同期減少156億元，衰退4.77％，但290家上櫃公司前2月營收較去年同期成長，占總上櫃家數近4成；此外，上櫃公司2月單月營收1,463億元，較上月減少191億元，衰退11.55％，但有294家上櫃公司2月營收較上月成長，未受近期經濟情勢波動影響。

櫃買中心統計，108年度執行庫藏股之上櫃公司有41家（共計56件），皆已執行完成，平均執行率為81％，買回金額約22.43億元。109年度部分，目前經董事會通過可執行庫藏股之上櫃公司有14家（共計16件），已執行完成5件，平均執行率為99％，現已買回約2.23億元；有11件尚未執行完畢，預計買回股數為35,000張（千股），預計買回最大金額為18.42億元。為提振市場信心，避免部分公司股價有超跌現象，櫃買中心亦鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

(工商 )