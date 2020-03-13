台中市龍井區已有百年歷史的麗水漁港，第一期景觀改善工程去年2月完工，第二期工程將投入2,460萬元，規劃新建跨河橋梁，並延伸自行車道，增添悠活漫遊感，13日舉行開工典禮，預計九月底完工後，可讓麗水漁港與高美濕地南北呼應，形成打卡熱點。

台中市政府積極活化地方觀光景點，推動龍井區已有百年歷史的麗水漁港景觀改善工程，第一期工程利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區，營造浪漫地中海風情，去年2月已完工；13日第二期工程舉行動工典禮，將延伸自行車道，並新設跨越排水橋梁，增添悠活漫遊感，預計九月底完工。

台中市長盧秀燕表示，麗水漁港是百年漁港，後來逐漸沒落，透過市府積極轉型，變成具有希臘風情、浪漫且適合拍婚紗照的觀光景點，第一期工程打造藍白風格的濱海自行車道、觀景平台；第二期投入2,460萬元，規劃新建跨河橋梁並延伸自行車道。

台中市建設局長陳大田表示，為活化在地觀光，市府進行「龍井區麗水漁港新建跨河橋梁暨周邊景觀改善工程」，第一期工程已完工，投入經費約1,600萬元，設置地中海廊道區、夕照觀景平台區、綠地景觀漫步區、賞鳥休憩區。

第二期預計興建一座長約30公尺、寬約5公尺的人行兼自行車道橋梁，跨越麗水排水，並於龍井海堤頂設置長480公尺、寬2.5公尺的自行車道，銜接龍港路自行車道，投入經費約2,460萬元，完工後可串聯既有自行車路網，連接麗水漁港、大肚溪口野鳥保護區、景觀公園等，促進地方觀光發展。

盧秀燕13日前往麗水漁港主持第二期工程開工典禮，建設局長陳大田、地政局長吳存金、立委陳柏惟、市議員林孟令、吳瓊華、張家銨、前立委顏寬恒、龍井區長戴燕如、台中市議會副議長顏莉敏、市議員林汝洲、陳世凱服務處代表及麗水里長陳耀墩等多位在地里長，也到場共襄盛舉。

(工商 )