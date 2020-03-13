新冠肺炎疫情引發全球股市大逃殺，周四美股道瓊暴跌2352.6點，創下歷史最大跌點，美股再度出現熔斷，美股步入技術性熊市，亞股今也重摔一地，南韓股市重挫8%，盤中更一度啟動熔斷機制，為近20年來首見，日經225指數早盤收跌7.97%，暫報在17,081.14點，盤中一度跌10.1%，創下30年新低。

台股今上演股匯雙殺，台股今一度重挫786點，為史上最大跌點，指數摜破萬點，最低觸9636點，不僅股市慘遭血洗，匯市也見逃難潮，台幣盤中重貶1.4角至30.29元，續創兩周低點，台股在盤中後，大型權值股跌幅收斂下，帶動指數下跌幅度縮小，最終驚險守住萬點，終場台股收跌293.45點、報在10128.87點、成交量為3021.82億元，為歷史第三大量，台股周線留下長黑K棒、本周指數大跌1192點。

財政部長蘇建榮今在盤前信心喊話，表示國安基金隨時備戰，但台股今開盤依舊上演「黑色星期五」，開盤不到半小時就摜破萬點大關，指數最低觸9636點，八大類股哀鴻遍野，跌停家數一度超過200家。

三大指標權值股今早盤全數慘跌，也成為台股重挫的最大壓力，大立光(3008)遭外資調降目標價，一度重挫逾8%，惟午盤後上演大反攻，翻紅收漲2%，台積電(2330)也遭兩家外資調降目標價，跌幅最大逾7%，上演市值7兆大關保衛戰，終場亦跌幅收斂到1.36%，鴻海(2317)一度失守70元大關，跌幅逾5.5%，終場也僅小跌0.13%，除大立光的翻紅、台積電、鴻海的跌幅收斂帶動台股加權指數相對國際股市有守外，聯發科(2454)尾盤也強勢翻紅拉高，上揚1.5%，金像電(2368)更是直飆漲停，一枝獨秀，工業電腦廠凌華(6166)也在11點後黑翻紅，最高上漲2.79%，逆勢抗跌。

分析師表示，新型冠狀病毒疫情持續在全球擴散，油價在價格戰下持續低迷，全球投資人信心崩潰，儘管台灣疫情在控制之中，但仍將受國際情勢影響，在國際股市重挫10%的情勢下，台股下周將持續面對萬點保衛戰，目前空頭態勢明顯，各期均線空頭排列迅速下彎在外資延續現貨強烈賣超下，短期宜保守操作，預期在疫情出現明顯緩和跡象前，指數仍將維持偏弱的修正行情，後續觀察的止跌指標包括台股何時量縮、指標股的回穩等。

不過若從近期量價來看，近期整體回檔過程中，大盤量能都尚未出現量縮，加上目前短、中、長期均線仍維持下彎，另就周線來看，這周指數單周重挫1192點，量能爆量，周KD指標仍持續往下修正且開口未收斂，因此，短線國際股市若未出現明顯反彈之前，反彈仍必須調節手中弱勢股。

(時報資訊)