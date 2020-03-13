我已經在華航工作22年，從空服員一路來到座艙長的位置，沒想到現在竟然遇到疫情，公司開始放起「特殊事假」，但其實講白了就是無薪假，唯一慶幸的是我們的工會還算強勢，公司方面說不強迫放假，真的需要用錢的員工還是可以排班。

但現在排班制度也被調整過，以前一個月上班的飛行時數大約是60至90個小時，但三月以來，只剩下10多個小時可以飛，像我個人也是，原本公司排班排19號要飛第一趟，但因為大多數航線都關閉，延到25號才有第一趟可以飛。狀況這麼不樂觀，加上我太太在旅行業上班也受到疫情波及，家裡兒子還在念書，真希望疫情趕快落幕。

以前公司在中國有20多個航點，現在只剩5個，大多數台灣人愛去的日本，以往有10多個航點，目前也只剩下三大城市東京、大阪與名古屋還有航班。公司現在的政策是，只要飛機載客率低於八成就少排一個空服員、低於六成再少排一個、低於四成再少一個，原本一架飛機應有12個空服員，現在一趟都只有9個人能執勤。

公司以往都有「保證飛行加給」，每個月保證有60小時飛行時數的薪水，現在則說底薪還是有，不過是用你的上班時數下去除，也就是要上班才有錢可以領，班愈少，能領到的薪水根本不夠基本開銷，這次疫情真的衝擊太大，希望能改快恢復正常排班。

(中時電子報)